Schweiß killt Angst – so könnt ihr Sozialphobien therapieren!

Diese Woche mit Aeneas Rooch und unserem Gast Jack Pop von Science vs. Fiction.

Schaut mal rein: https://www.youtube.com/c/sciencevsfiction



Ihre Themen sind:

- So kamen die Steine bei Tetris zu ihren Namen (00:07)

- Backofen war gestern – ForscherInnen drucken Kuchen mit dem 3D-Drucker (und lasern könnten sie ihn auch) (06:32)

- Science-Check mit Jack Pop: Deshalb ist Sandra Bullocks Unterwäsche in Gravity weit weg von der Wirklichkeit (14:19)

- Eurythmie für Wissenschaftler: Das ist der Gewinner-Beitrag von „Dance your PhD 2023“ (25:23)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Tetris-Film: https://de.wikipedia.org/wiki/Tetris_(2023)

Gedruckter Kuchen: https://www.nature.com/articles/s41538-023-00182-6#Fig1

Weltraum-Unterwäsche: https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/How_to_keep_spacesuit_underwear_clean

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/spacesuits/home/clickable_suit_nf.html

Dance your PhD: https://arstechnica.com/science/2023/03/tiny-nano-sponges-inspire-killer-moves-in-2023-dance-your-phd-winning-video/

Jack Pop bei Science vs. Fiction: https://www.youtube.com/c/sciencevsfiction



