In Schweden geht der Unterricht wieder los. Jetzt dürfen auch die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangstufe 10 wieder in den Unterricht zurückkehren. Keine Maske, kein ständiges Lüften, keine Tests: Schule während der Pandemie sieht in Schweden anders aus.

Auch ältere Schüler*innen kehren in die schwedischen Schulen zurück

Zehn Wochen Sommerferien sind vorbei, jetzt ist wieder Frühaufstehen angesagt. Für die Jahrgangsstufen eins bis neun ist das nichts Besonderes. Sie sind fast durchgehend während der Pandemie in den Schulen unterrichtet worden.

Nun dürfen aber auch die Jugendlichen ab Jahrgangsstufe zehn wieder in die Klassenräume zurückkehren, nach mehreren Monaten im Distanz- oder Wechselunterricht.

St: Eriks Gymnasium Stockholm startet ins neue Schuljahr

Madeleine Heiman ist Rektorin des Stockholmer St: Eriks Gymnasium, einer Schule mit gut 1.500 Schülerinnen und Schülern: "Ja, wir sind viele hier an der Schule, aber wir können die empfohlenen Maßnahmen umsetzen. Zum Beispiel werden wir die Essenszeiten ausweiten, damit sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig in der Kantine aufhalten. Und wir versuchen, in den Räumen mit Abstand zu möblieren, soweit es möglich ist."

Das Tragen eines Mundschutzes war und ist in schwedischen Schulen kein Thema. Nach Einschätzung der Gesundheitsbehörde sei das keine wirkungsvolle Maßnahme. Auch werden Schülerinnen und Schüler nicht getestet. Derzeit steigen in Schweden die Infektionszahlen wieder an. Betroffen sind vor allem die Jungen zwischen zehn und 29 Jahren. Trotzdem hält Sara Byfors von der Gesundheitsbehörde die Entscheidung weiterhin für richtig, die Schulen komplett zu öffnen: "Es gibt mehr Vorteile als Risiken. Und man darf nicht vergessen, dass Kinder und Jugendliche selten ernsthaft an Covid-19 erkrankt. Außerdem hatten die meisten Eltern und Lehrer ausreichend Zeit, sich impfen zu lassen. Natürlich kann es Gründe geben, warum man das nicht konnte oder wollte. Aber die Möglichkeit gab es."

Sara Byfors von der schwedischen Gesundheitsbehörde hält es für richtig, die Schulen komplett zu öffnen, da Kinder und Jugendliche seltener ernsthaft an Covid-19 erkrankten

In einigen Regionen in Schweden sollen direkt zum Schulstart mobile Impfteams in die Schulen kommen, um alle, die eine Impfung wünschen, dort zu versorgen. Impfungen werden in Schweden ab 16 Jahren empfohlen, darunter nur für Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören.

Nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind von der schwedischen Strategie mit den offenen Schulen überzeugt. Hugo Lagercrantz zum Beispiel, lange Jahre leitender Kinderarzt eines Stockholmer Krankenhauses: "Warum sollen Kinder nicht genauso behandelt werden wie Erwachsene? Es wird gesagt, Kinder würden nicht besonders krank. Aber das stimmt nicht. Wir haben einige Fälle von Hyperinflammation. Das ist eine schwere Erkrankung. Außerdem noch zahlreiche Fälle von Long Covid und erkrankte Kinder leiden. Covid ist keine einfache Erkältung."

In der Region Stockholm haben nach Schätzungen etwa 300 Kinder die Diagnose Long Covid erhalten. Davon geht Joachim Luthander aus, einer der Ärzte der Long-Covid-Ambulanz im Astrid-Lindgren-Kinderkrankenhaus. Er blicke besorgt auf den Herbst mit einer sich ausbreitenden Delta-Variante, die Kinder stärker betreffe. Gleichzeitig findet er trotzdem: Schulen offen halten sei die bessere Alternative: "Bisher zeigt die Erfahrung, dass Covid bei Kindern und Jugendlichen mild verläuft, auch wenn wir viele Patienten sehen, die hart von Long Covid oder Hyperinflammation betroffen sind. Auf der einen Seite will man sie also vor ernsthaften Komplikationen schützen. Auf der anderen Seite trifft es sie aber auch hart, nicht in die Schule zu gehen und ein Sozialleben zu haben. Deshalb bin ich trotz allem der Meinung, dass man zum Schulgang ermuntern sollte."