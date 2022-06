Türkischsprachige Musik ist in Europa so angesagt wie nie zuvor. Auch Menschen ohne türkischen Background hören aktuelle Songs, aber auch Stücke aus den 60er, 70er und 80ern. Die Musik ist zum Teil sogar in Deutschland entstanden – gespielt von den Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter*innen gekommen sind. Auch Melissa Kolukisagil ist in einer Gastarbeiter*innen-Familie im badischen Oppenau aufgewachsen. In Berlin hat sie das „İç İçe – Festival für neue anatolische Musik“ ins Leben gerufen. Worin liegt die Faszination dieser Musik?

Link zum Festival: https://itsch-itsche.com/ mehr...