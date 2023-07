Immer mehr Igel fallen Mährobotern zum Opfer, deren Klingen schwere Schnittverletzungen etwa an Nase, Augen oder Beinen verursachen. Die „Igel-Initivate BRD“ setzt sich für die Igel ein. Was können Gartenbesitzer*innen tun, um Kollisionen zwischen Igel und Mähroboter zu verhindern?

Ralf Caspary im Gespräch mit Dr. Anne Berger, Biologin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin