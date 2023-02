San Francisco – Leben zwischen Obdachlosigkeit und Robo-Taxis

Von Nils Dampz

Ein halbes Jahr lang lebt ARD-Korrespondent Nils Dampz jetzt in San Francisco. Mit so viel Elend hat er nicht gerechnet. Menschen schlafen auf der Straße - auch ohne Zelt - oder schreien wütend Parkuhren an. Nebenan fahren Robo-Taxis um die Wette. Wie lebt es sich zwischen diesem unwirklichen Widerspruch? Was sagen die Obdachlosen selbst, was sagen die, die ihnen helfen wollen - und die, die für die Stadt verantwortlich sind? Wie konnte es überhaupt soweit kommen und warum bekommt das seit Jahren niemand in den Griff?