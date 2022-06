Russisches Baden-Baden – Wie der Ukraine-Krieg die Kurstadt verändert

Von Andreas Herrler

In Russland ist Baden-Baden nach Berlin die bekannteste deutsche Stadt. Die besonderen badisch-russischen Beziehungen beginnen mit der Hochzeit von Zar Alexander I. und Luise von Baden 1793 in St. Petersburg. Schriftsteller wie Fjodor Dostojewski verspielten im Kasino ihr Geld, reiche Russen besitzen Villen an den Hängen der Kurstadt. Der Ukraine-Krieg hat das russlandfreundliche Klima in der Stadt stark getrübt. Ein ukrainischer Kellner des "Rizzi"-Restaurants wurde mit einer anti-russischen Wutrede im Internet berühmt. Und die Stadt setzt längst auf zahlungskräftige Touristen aus anderen Ländern.