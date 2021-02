per Mail teilen

Warum sind Rituale für uns so wichtig?

Fasching, Hochzeiten, Beerdigungen. Diese so gegensätzlichen Ereignisse haben eins gemeinsam: Bestimmte Rituale gehören einfach dazu. Rituale geben uns Sicherheit. Aber warum ist das so? Und welche Rituale haben welche Funktion? Warum küssen wir uns in einer Beziehung? Warum suchen wir Ostereier? Warum beerdigen wir unsere Toten?

Antworten auf Fragen wie diese gibt die Ritualforscherin Dr. Dagmar Hänel.

Musikliste:



1.

Misread

Kings Of Convenience

CD: Riot on an empty street



2.

Ferri tales

Sarah Ferri

CD: Ferritales



3.

Méme le jour

Les Yeux d'la Tête

CD: Liberté Chérie



4.

Tonight

Katy J Pearson

CD: Tonight



5.

Matinata

Nidi d'Arac

CD: Taranta container