Richtig streiten in polarisierten Zeiten

Von Christoph Drösser

Ob Ukraine-Krieg, Corona oder Gendersternchen - die Wogen schlagen im Moment hoch in vielen Diskussionen, besonders in den sozialen Medien. Haben wir verlernt, zivilisiert miteinander zu streiten, ohne dabei unsere Differenzen unter den Teppich zu kehren? Nicht nur in Deutschland, auch in den USA suchen Menschen aus Zivilgesellschaft und Forschung nach neuen Formen des fairen Debattierens. Es gibt sogar Experimente mit künstlichen Intelligenzen, die das menschliche Temperament am Überschäumen hindern sollen.