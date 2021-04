"Starke Frauen reden Klartext." "Sagen Sie, was Sie meinen - erreichen Sie, was Sie wollen!" So oder ähnlich lauten die Titel von Ratgebern, die Frauen bei der erfolgreichen Kommunikation im Job unterstützen sollen. Zugleich bieten viele Rhetoriktrainer Kurse speziell für weibliche Berufstätige an. Denn frauentypische Sprechweisen und Körperhaltungen gelten als Karrierebremse: lächelnd geneigter Kopf, hohe Stimme, Konjunktive statt klarer Ansage. In den Workshops sollen Frauen lernen, die eigenen Kommunikationsmuster zu durchbrechen und bei Bedarf eine "Sprache der Macht" einzusetzen. Aber können solche Bücher und Trainings wirklich Rollenstereotype aufweichen? Oder zementieren sie eher Klischees? Vielleicht hilft die Idee einer wertschätzenden Kommunikation - ganz gleich, wer mit wem spricht.

Produktion 2012

Manuskript zur Sendung