Letzte Chance für das nördliche Breitmaulnashorn Wie Forscher das Aussterben verhindern wollen

Forscher am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin haben eine Möglichkeit gefunden, das nördliche Breitmaulnashorn mittels Biotechnologie vor dem Aussterben zu retten. Dazu sollen Eizellen der letzten Weibchen im Labor mit Sperma von bereits gestorbenen Männchen befruchtet. Leihmütter einer verwandter Nashornart könnten die Embryos dann austragen.

Der letzte männliche Vertreter der nördlichen Breitmaulnashörner starb letztes Jahr an Altersschwäche. Zwei Breitmaulnashornkühe dieser Art leben noch, sind aber recht alt und krank. Früher zogen Nördliche Breitmaulnashörner in großer Zahl durch Ost- und Zentralafrika, doch Wilderer rotteten sie fast aus. In seinem Ökosystem ist das nördliche Breitmaulnashorn eine sogenannte Schlüsseltierart. Dort verteilt es unter anderem die Samen von Hunderten Pflanzenarten. Vögel ernähren sich von Parasiten, die in seiner Haut sitzen und Antilopen benutzen Wege, die das Nashorn in den Dschungel gebrochen hat.