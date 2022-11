Kleine Satelliten eines Freiburger Start-ups sollen künftig helfen, den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft zu verringern. Die Idee: Landwirte bekommen vom All aus Daten, ob es zu heiß und trocken ist und ihre Pflanzen deshalb gewässert werden müssen.

Martin Gramlich im Gespräch mit Marius Bierdel, Raumfahrtingenieur am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik EMI und Gründer von ConstellR. mehr...