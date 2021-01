Sie sind noch unentschlossen, ob es in den Ferien an die Nordsee oder an die Ostsee gehen soll? Rund um beide Meere gibt es viel Wissenswertes: Fischerei und Seenotrettung, Ostsee-Dorsch und Hochwasserschutz, schwindender Sand und Massentourismus.

Warum gibt es an der Nordsee Gezeiten und an der Ostsee nicht?