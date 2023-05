Der neue Bachelor

Christine Langer im Gespräch mit dem Bildungsexperten Armin Himmelrath



Seit es den Bachelor–Abschluss nach sechs Semestern gibt, steht er in der Kritik. Zu vollgepackt, zu verschult, zu unflexibel. Mehr als jeder Vierte bricht das Bachelor-Studium ab. Jetzt soll der Bachelor besser an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden angepasst werden. Die Hochschulen und die Bundesländer haben sich auf Reformvorschläge geeinigt. Wir sprechen mit Armin Himmelrath – er ist Journalist und Buch-Autor und beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Bildung – auch mit allem rund um den Bachelor.

Herr Himmelrath, was soll sich beim Studium ändern?

Vor allem sollen die Hochschulen bei der Gestaltung des Studiums etwas lockerer umgehen und sich nicht so sehr an das strikte Regiment halten, nach dem man die Bachelor- und Masterstudiengänge bisher ausgestaltet hatte. Besonders der Fokus auf das möglichst schnelle Studium, durch das die Studenten wie manche sagen "durchgejagt" wurden, soll abgemildert werden. Diese Erklärung der Kultusminister und Hochschulchefs will den Hochschulen ins Gedächtnis rufen, dass sie die Möglichkeit haben, ein Bachelorstudium auch in sieben oder gar acht Semestern auszugestalten.

Ein zweiter wichtiger Punkt, betrifft die Noten. Die Unis haben keine Pflicht, jede Note ab der ersten Studiumswoche schon für die Endnote zählen zu lassen. Die Empfehlung an die Hochschulen lautet hier, die Noten der ersten beiden Semester nicht mit in die Abschlussnote des Studiums mit einzurechnen. Sie sind dann nur Feedback für die Studenten und Dozenten.

Studierende im Stress: Viele lassen sich auch mit Medikamenten behandeln Getty Images Thinkstock -

Hier liegt aber auch schon das Problem dieses Papieres von heute: es handelt sich nur um eine Empfehlung. Die Hochschulen sind für die Umsetzung verantwortlich. Würden denn diese beiden Änderungen die Studenten tatsächlich entlasten?

Ja, ich denke, das würde Druck von den Studenten nehmen. Manche Erstsemester schreiben schon früh die ersten Tests und diese haben nach der aktuellen Lage schon Einfluss auf die Abschlussnote. Das sollte nicht so sein, die jungen Menschen brauchen Zeit, sich erst mal auf das Studium einzulassen. Das Papier regt hier sogar an, für die ersten Semester ganz auf Noten zu verzichten und nur die Rückmeldung "bestanden" oder "nicht bestanden" zu geben. Hier ist die Kreativität der Hochschule gefragt.

Das große Ziel der Umstellung auf Bachelor/Master war ja, eine internationale Vergleichbarkeit der Abschlüsse herbeizuführen. Was bedeutet es, wenn die deutschen Hochschulen jetzt ausscheren?

Die Flexibilisierung, die das Papier vorschlägt, bedeutet eigentlich, dass die deutschen Hochschulen wieder in das internationale System einscheren. In England ist es beispielsweise nicht unüblich, dass Bachelorstudiengänge regulär sieben oder acht Semester dauern. Von daher sollte es keine Probleme geben. Viel wichtiger für den internationalen Austausch wäre es, die Anerkennungspraxis von im Ausland erbrachten Leistungen verbessert wird. Gut wäre es, wenn die Studenten schon vor ihrem Auslandsaufenthalt wissen könnten, welche Leistungen sie danach anrechnen lassen können. Im Bologna-Prozess ist das so vorgesehen, bisher wird das allerdings nicht umgesetzt. Heute kommt man als Student aus dem Erasmus-Studium wieder und muss auf dem Prüfungsamt darum zittern, welche Leistungen von der Heimathochschule anerkannt werden.

Wird sich durch die Reformen die Situation der Studierenden wirklich entscheidend verbessern? SWR SWR -

Jetzt soll also nachjustiert werden. Dürfen wir mit einer Reform rechnen, oder kommt nur ein Reförmchen?

Ein großer Wurf ist das sicher nicht. Im Grunde ist das eine Klarstellung über das, was bereits in den Bologna-Verträgen steht. Hier wäre mehr politischer Mut wünschenswert. Allerdings können die Rektoren und Minister auch nicht tatsächlich entscheiden, weil im Endeffekt die Unis und Fachhochschulen autonom entscheiden. Deren Gestaltungswille ist gefragt. Das Papier ist hier eher als Ermutigung zu verstehen, die eben auch gerne mutiger hätte ausfallen dürfen.