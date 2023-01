Rechtsextreme in Uniform – Rassismus bei Polizei und Justiz

Von Jan Tussing

Der mangelhafte Aufklärungsprozess um den NSU-Komplex und die schlampigen Ermittlungen nach dem Anschlag von Hanau vor drei Jahren haben rassistische Strukturen in rechtsstaatlichen Behörden offenbart. Immer wieder fliegen rechtsextreme Chatgruppen unter ermittelnden Polizisten auf, ehemalige Richter finden in der AfD eine politische Heimat. Studien zeigen, dass Polizist*innen Rassismus in ihren Behörden als individuelles Phänomen, nicht als institutionelles Problem betrachten. Was tun die Innenministerien für die Rassismus-Prävention?