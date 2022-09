Rechte der Natur - Wenn Flüsse, Pflanzen und Tiere klagen könnten

Von Luca Sumfleth

Um die Umwelt vor Zerstörung zu schützen, verleihen ihr Gesetzgeber und Gerichte in immer mehr Staaten eigenen Rechtsstatus. Der Klamath River in Kalifornien wurde zur juristischen Person erklärt, die indischen Flüsse Ganges und Yamuna als „lebende menschliche Entitäten“ anerkannt, Ecuador hat die Rechte der Natur in die Verfassung aufgenommen. In Bayern kämpft ein Volksbegehren dafür, dass Bürgerinnen und Bürger „im Namen der Natur“ Klage einreichen können, um sie vor Ausbeutung und Zerstörung zu schützen. Was spricht für, was gegen diese Idee?