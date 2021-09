Er war ein Ausnahmetalent, der lyrische Tenor Fritz Wunderlich aus Kusel in der Pfalz. Manche behaupten sogar, er sei der beste Tenor des 20. Jahrhunderts gewesen. Von Stuttgart aus eroberte er alle großen Bühnen in den 1950er und 60er Jahren. Dem mit 36 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissenen Weltstar war es gelungen, Standards zu setzen, an denen sich noch heute Opernstars wie Jonas Kaufmann oder Rolando Villazon messen. In seiner Heimatstadt Kusel erinnert eine Ausstellung an das Wirken des großen Sängers, der am 26. September 90 Jahre alt geworden wäre. mehr...