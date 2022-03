Quereinsteiger in der Schule – Lehrkräfte zweiter Klasse?

per Mail teilen

Von Britta Mersch

An vielen Schulen in Deutschland fehlen Lehrkräfte. Alleine mit Absolvent*innen aus klassischen Lehramtsstudiengängen können nicht alle Stellen besetzt werden. Wer zum Beispiel Physik, Musik oder Informatik studiert hat, kann deshalb per Quer- oder Seiteneinstieg eine Karriere im Lehramt starten - teilweise ohne ein Referendariat absolviert zu haben. Besonders dieser Weg wird kontrovers diskutiert. Denn kritische Stimmen sagen, dass diese Lehrkräfte nicht das pädagogische Handwerkszeug mitbringen, um Kinder und Jugendliche angemessen zu unterrichten.