Psychische Erkrankungen – Immer noch ein Stigma

Von Silvia Plahl

Prominente berichten von Depressionen, Ängsten oder Essstörungen - unter dem Stichwort "Mental Health" erreichen auch Influencer*innen in den sozialen Medien ein großes Publikum. Über psychische Gesundheit zu sprechen, ist öffentlichkeitstauglich geworden. Doch hilft das, das Stigma zu beenden? Wie ergeht es psychisch kranken Menschen am Arbeitsplatz und in der Familie, erhalten sie einen Therapieplatz? Studien zeigen: Von den jährlich rund 18 Millionen psychisch kranken Erwachsenen in Deutschland sucht etwa jede fünfte Person professionelle Hilfe auf.