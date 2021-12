Prominente Route – die „Deutsche Fachwerkstraße“ führt nun auch durch den Westerwald

Die Altstadt Montabaurs beherbergt zahlreiche Fachwerkhäuser

Montabaur an der A3 zwischen Frankfurt und Koblenz, ein Ort, an dem tagtäglich tausende LKWs und PKWs vorbeirauschen. Dazu noch an die hundert Züge, seit es in Montabaur einen ICE-Bahnhof gibt.

Die Überraschung kommt in der Altstadt: Entlang der Kirchgasse auf dem Weg zum Großen Markt stehen zahlreiche schmucke Fachwerkhäuser, die gotische St.Annakapelle ist sogar komplett in ein Haus mit Fachwerk integriert.

Der Westerwald gehört zum mitteldeutschen Fachwerk

„Wir haben ca. 100 Fachwerkhäuser, davon konnten wir bereits über 50% restaurieren. Der Westerwald gehört zum mitteldeutschen Fachwerk, ebenso ein Großteil von NRW und Hessen.“, sagt Thomas Becker. Der Zimmermann hat zusammen mit der Leiterin des Tourist-Info aktiv dafür gesorgt, dass Montabaur in die Deutsche Fachwerkstrasse aufgenommen wurde.

Aus Norddeutschland kommend verläuft die Regionaletappe vom hessischen Limburg an der Lahn über Montabaur zurück nach Bad Camberg in Hessen.

SWR Martina Conrad

Staatliche Mittel und private Investitionen sicherten die Substanzerhaltung

In der Kreisstadt Montabaur ist in den letzten Jahren viel Geld in die Substanzerhaltung geflossen. Etwa eine Million Euro staatliche Mittel haben mehr als das doppelte an privaten Investitionen angestoßen. Zudem erforscht die Stadt derzeit die historischen Häuser und ihre Geschichte.

Leider sind an den Häusern keine Zunftzeichen erhalten. Das regionale Fachwerk in Montabaur ist relativ einfach mit dunklen Holzbalken und verputzten weißen Ausfachungen. Sog. Mannformen bilden das hölzerne Gerüst, wobei in der Mitte ein Ständer den Korpus bildet und seitliche Streben an Arme und Beine erinnern.

Montabaur beschäftigt sich verstärkt mit seiner Vergangenheit

Einige Häuser haben schöne Ornamente wie geschnitzte Ranken, Lebensbäume oder kleine Halbsäulen in den Dachschrägen und an den Ecken. Auffallend in Montabaur die vielen verschieferten Flächen: „Das kommt darauf an, wie die Wetterseite ist – eine Reihe von Häusern sind komplett verschiefert. Und das lag daran, dass dort die Wetterseite war. Und dann wurden die Häuser über den Schiefer geschützt.“

Durch die Aufnahme von Montabaur in die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte beschäftigt sich Montabaur jetzt verstärkt mit seiner Vergangenheit. Hier wird im Rahmen einer Tourismusoffensive auch kulturelles Erbe erhalten.