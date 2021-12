Popcorn macht total dicht

Dieses Mal sind Sina Kürtz und Aeneas Rooch zusammen am Start.



In dieser Folge von Fakt ab!:

- Wer wird Germanys next Top-Insekt? Spoiler: Auch fotogenes Aussehen spielt eine Rolle! (01:28)

- Glibberig wie Gel und hart wie Glas – Was man mit diesem neuen Stoff wohl alles anstellen könnten? (07:23)

- Studien sagen: Astrologiegläubige haben ganz besondere Persönlichkeitseigenschaften! (15:22)

- Welche Faktoren beeinflussen die Scheidungsraten bei Albatrossen? (26:04)



Weitere Infos und Studien gibt's hier:

https://www.swr.de/swr2/wissen/schwarzhalsige-kamelhalsfliege-ist-insekt-des-jahres-2022-100.html

https://www.cam.ac.uk/research/news/super-jelly-can-survive-being-run-over-by-a-car

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886921007686

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.2112#d1e524



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns auf faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König mehr...