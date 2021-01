„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung“ - mit diesen Worten berührt Bundespräsident Richard von Weizsäcker heute noch. Unvergessen auch Ronald Reagans Zitat: „Mr. Gorbatschow, tear down this wall“. Große politische Reden überdauern die Zeit. In Deutschland aber, so scheint es, haben wir lange keine mehr gehört. Ist das so? An großen Themen mangelt es nicht: Der Klimaaktivistin Greta Thunberg und dem Youtuber Rezo haben Millionen zugehört. Können Politiker etwas von ihnen lernen? Was macht eine gute Rede überhaupt aus - und wann wird sie unvergesslich?

Manuskript zur Sendung