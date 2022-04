Polen: Mittel für den Deutschunterricht werden gestrichen

Faktisch könne Polen natürlich Geflüchtete nach Belarus zurückschicken, sagt Anuscheh Farahat, Professorin für Öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg zur derzeitigen Lage an der EU-Außengrenze in Osteuropa. Rechtlich sei das in den europäischen Verträgen und der europäischen Menschenrechtskonvention allerdings „so genau nicht vorgesehen, dass man die Menschen einfach zurückschiebt“. mehr...