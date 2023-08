Pizza als Schmerzmittel? Moooment!

Dieses Mal mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Frosch schluckt Käfer. Käfer verlässt Frosch wieder. Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt ... (01:51)

- Neuer Weltrekord: Der lauteste Rülpser einer Frau. Wie misst man das? (10:14)

- Aeneas gewinnt bald im Lotto. Wissenschaftlich garantiert! (19:03)

- In Australien sterben viele Koalas an Chlamydien :( Aber die Impfung naht ... ! (27:13)



Weitere Infos und Studien gibts hier:

Active escape of prey from predator vent via the digestive tract: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(20)30842-3

Solid Science - Rülpsrekord: https://www.tiktok.com/@solidscience/video/7265328900312550689?lang=de-DE

You need 27 tickets to guarantee a win on the UK National Lottery: https://arxiv.org/abs/2307.12430

Booster shot being developed to avoid recapturing koalas to fight Chlamydia disease: https://www.eurekalert.org/news-releases/998068



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König