Kann man Kriminelle per Software erkennen?

Eine israelische Firma hat eine neue Software zur automatischen Gesichtserkennung entwickelt. "Faception" liefert die Charaktereigenschaften einer Person gleich mit. Denn unsere Persönlichkeit, so die These, die stehe uns ins Gesicht geschrieben. Lassen sich damit auch Kriminelle erkennen?

Die Software "Faception" analysiert die Struktur eines Gesichts und leitet daraus Vorhersagen über die Persönlichkeit eines Menschen und sein Verhalten ab. So kann die Software sagen, ob jemand eher extrovertiert oder introvertiert ist. Oder ob von jemandem eine Gefahr ausgeht, weil er beispielsweise pädophile Züge hat, oder ob er unschuldig ist – dies behaupten die Macher der Faception-Software. Einen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass man aus den Gesichtszügen eines Menschen auf seine Persönlichkeit schließen kann, gibt es allerdings nicht.

Shai Gilboa ist der CEO und Mitbegründer von Faception. Fünf Jahre lang haben er und seine Kollegen diese neuartige Software entwickelt. Die Arbeitshypothese ist ziemlich einfach: Man kann Leuten ansehen, ob sie kriminell sind. Was genau die Kriterien sind, will Faception nicht verraten. Nur so viel: Eine hohe Stirn, der Augenabstand und die Mundwinkel haben etwas damit zu tun. Die Frisur und Schmuck hingegen spielen keine Rolle.