Perlen von der Schwäbischen Alb

Neben der ältesten Kunst und ältesten Musikinstrumenten der Menschheit entdeckten Forscher in den Höhlen der Schwäbischen Alb inzwischen auch mehr als 40.000 Jahre alten Schmuck - uralte Perlen aus Mammut-Elfenbein. Als "Fund des Jahres 2017" werden sie nun im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren ausgestellt.

Wie sehen die Perlen aus?

Bei "Perle" denkt man an mattglänzenden kleinen Kügelchen, die in manchen Muscheln heranwachsen. Archäologen bezeichnen damit aber generell kleine durchlöcherte Schmuckstücke. In diesem Fall geschnitzt aus Mammutelfenbein. Inzwischen sind mehrere Dutzend dieser Perlen aufgetaucht, in verschiedenen Höhlen, doch speziell die Funde im Hohle Fels haben die Schmuckexpertin des Tübinger Forschungsteams, Sibylle Wolf am meisten beeindruckt. Denn hier gibt es sehr viele Sonderformen.

"Manche Perlen sind die doppelt durchlocht, manche sogar dreifach - gerade auch Perlen aus den ältesten Fundschichten." Es könne sich dabei um Kettenschieber, um Schmuckketten aufzufädeln oder einfach um Knöpfe. "Die Variationsbreite der Schmuckformen hier ist enorm hoch, sonst von keiner Fundstelle in Europa belegt."

Die Perlenmode hielt mehrere Jahrtausende lang an

Sicher ist: die Perlen sind zwischen 36.000 und 42.000 Jahren alt. Die Perlentradition wurde somit über mehrere Jahrtausende gepflegt - und sowohl Höhlen des Achtals, als auch 50 km entfernt in denen des Lonetals.

Die Schmuckstücke von der Alb sind aus Mammutelfenbein – aber es deutet nichts darauf hin, dass die Menschen in den Höhlen Mammutfleisch gegessen hätten. Es finden sich dort keine Mammutknochen oder ähnliches, sondern tatsächlich nur Material aus den Stoßzähnen. Das deutet darauf hin, dass die Menschen das Material schon vor den Höhlen präpariert haben. "Wir finden nicht nur die Endprodukte, sondern Zeugnisse für die gesamte Arbeitskette. Jeder Produktionsschritt der Perlenherstellung ist belegt", schwärmt Wolf.

Nicht der älteste Schmuck der Menschheit

Die Eiszeitkunst auf der Alb steht für die die ältesten bekannten Kunstwerke und die ältesten Musikinstrumenten der Menschheit. Doch in bezug auf Schmuck trifft der Rekord nicht zu: Es gibt älteren Schmuck auf der Welt. In einer Höhle in Südafrika, der Blombos-Höhle wurde vor rund 15 Jahren ebenfalls Perlenschmuck gefunden, hier nicht aus Mammutelfenbein, sondern es waren durchlöcherte und mit Ocker eingefärbte Muschelschalen. Sie wurden auf ein Alter von 72000 Jahren datiert – sind also mehr als 30.000 Jahre älter als die von der Alb.

Und nochmal 10.000 Jahre älter sind die ebenfalls durchlöcherten Muscheln, die 2009 in Marokko gefunden wurden. Sie wurden vor 82.000 Jahren gefertigt. Auch sie mit Ocker verziert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Menschen sind an all diesen Orten unabhängig voneinander auf dieselbe Idee gekommen, oder sie entstand vor mehr als 80.000 Jahren in einer ursprünglichen Homo-Sapiens-Gruppe irgendwo in Afrika und hat sich von dort in verschiedene Richtungen ausgebreitet. Dafür spricht, dass auch ähnliche Techniken benutzt wurden. Sowohl in Marokko als auch in Südafrika wurde die gleiche Muschelart (Nassarius) durchlöchert. Und in Afrika genau wie auf der Alb wurden die Perlen mit Hilfe von Ocker behandelt - eingefärbt, geschmirgelt, oder beides.

Schmuck als Statussymbol hat eine längere Tradition als Kunstwerke

Dass die ältesten Schmuckstücke älter sind als die ältesten Kunstwerke, ist nicht überraschend. Sowohl bei Schmuck als auch bei Kunst handelt es sich um gezielt hergestellte ästhetische Objekte. Der Unterschied ist: Kunstwerke – wie die berühmten Skulpturen von der Alb - haben einen zusätzlichen symbolischen Gehalt. Sie stellen etwas dar. Schmuck kann zwar auch eine symbolische Bedeutung haben, aber sie beschränkt sich meist auf die eines Statussymbols, während die Bedeutung eines Kunstwerks deutlich darüber hinaus geht. Schmuck geht in der kulturellen Evolution deshalb der Kunst voraus.