Pädagogen aus dem Ausland – Hilfe für Schulen und Kitas?

Der Erzieher- und Lehrermangel in deutschen Bildungseinrichtungen bleibt ein Dauerproblem. Seiteneinsteiger, attraktivere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen werden es allein nicht beheben. Deshalb sollen ausländische Pädagogen den Fachkräftemangel in deutschen Kitas und Schulen lindern.

Doch der Weg in ihren Beruf ist in Deutschland nicht einfach. Welche Möglichkeiten gibt es für sie? Und vor welchen Herausforderungen stehen die Pädagogen aus dem Ausland, wenn sie in Deutschland arbeiten möchten?

