Medikamente werden in den Kläranlagen kaum abgebaut und gelangen so in Flüsse und Seen. Manche Kläranlagen sind heute in der Lage, Medikamentenrückstände aus dem Abwasser zu entfernen. Doch wird die Technik wenig eingesetzt. Die Schweiz, aber auch Baden-Württemberg gehören zu den Pionieren.

Zum Beispiel Oxazepam. Der Wirkstoff hilft Menschen, die unter Angstzuständen leiden. Doch in den Kläranlagen wird er normalerweise nicht abgebaut und gelangt ins Abwasser. Das hat Folgen für Fische: Sie werden weniger ängstlich. Das lässt sich an jungen Lachse nachweisen. Auf ihrem Weg ins Meer werden sie "unter Medikamenteneinfluss" unvorsichtiger als ihre Artgenossen in unbelasteten Flüssen – und werden viel häufiger von Hechten verspeist.

Ozonierungsanlage der Kläranlage Ruhrverband in Schwerte: Abwässer werden gereinigt und wieder in die Ruhr geleitet. Da Abwasser Ländersache ist, gibt es in deutschen Kläranlagen keine bundesweit einheitlichen Vorgaben, welche Reinigungstechnologien zum Einsatz kommen sollen.

Aktivkohlefilter sind in einigen wenigen Kläranlagen schon in Betrieb. In Baden-Württemberg sind 13 Standorte damit ausgestattet – das sei die Spitzenposition in Europa, berichtet die Landesregierung im April 2018. Insgesamt halten sich die Kläranlagen hierzulande aber zurück: Nur jede zweihundertste hat eines der beiden Verfahren zumindest in Planung. "Bislang gibt es keine Strategie" - so fasst Frank Brauer die Situation in Deutschland zusammen. Das liegt unter anderem daran, dass Abwasserrecht Ländersache ist. Dabei wäre eine Umrüstung gut finanzierbar, hat das Umweltbundesamt ausgerechnet, auch wenn der genaue Finanzbedarf stark von den Gegebenheiten einer Kläranlage abhängt.