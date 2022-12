per Mail teilen

Die Notfallmediziner*innen sehen die Kinderkliniken in Deutschland an den Grenzen der Belastbarkeit. Die Lage sei wegen einer Welle von Atemwegsinfekten katastrophal, so Dr. Michael Sasse von der

Medizinische Hochschule Hannover auf einer Tagung der Notfallmediziner*innen.