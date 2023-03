Nobelpreis Chemie geht an drei Forscher

Der diesjährige Nobelpreis in Chemie geht an Jacques Dubochet, Joachim Frank und Richard Henderson für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie.

Die Kryo-Elektronenmikroskopie ist eine Methode, die es erlaubt, die Struktur von Molekülen genau zu erfassen. Das spielt vor allem eine Rolle bei den komplizierten Molekülen, die in lebenden Zellen vorkommen. Denn diese Moleküle – Aminosäuren, Proteine – verändern immer wieder ihrer Struktur. Und genau diese Veränderungen können mit Hilfe der Methode visuell dreidimensional dargestellt werden, um zu verstehen, was dabei genau passiert.

Der Nobelpreis für Chemie 2017 geht an Jacques Dubochet (Schweiz), den gebürtigen Deutschen Joachim Frank (USA) und Richard Henderson (Großbritannien). picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Eingefrorene Bewegung von Molekülen

Diese Methode funktioniert so, dass die Moleküle mitten in ihrer Bewegung eingefroren, sozusagen in Schockstarre versetzt werden. Damit verstehe man nicht nur die Chemie des Lebens besser, so das Nobelpreis-Komitee in seiner Begründung, sondern die Methoden helfen auch bei der Entwicklung neuer Medikamente.

Ein paar Beispiele: Dieses Verfahren erlaubt es darzustellen, wie Salmonellen eine Zelle angreifen oder wie manche Krankheitserreger sich gegen Antibiotika rüsten. Auch das Zika-Virus konnte mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie relativ schnell entschlüsselt werden – und gleichzeitig konnte mit der Entwicklung nach maßgeschneiderten Medikamenten begonnen werden. Und es gibt sogar eine Verbindung zum Medizin-Nobelpreis vom Montag. Denn die Methode hat auch geholfen, die Vorgänge und die Molekülkomplexe zu verstehen, die unsere Innere Uhr steuern.

3-dimensionale Moleküle im Elektronenmikroskop

Früher dachte man, dass die Elektronenmikroskope sich nur eignen, um tote Materie zu betrachten, weil der starke Elektronenstrahl die komplizierten Biomoleküle sofort zerstört. Aber Richard Hendersen, der erste der Nobelpreisträger, hat es geschafft, auch Proteine mit atomarer Auflösung darstellen, also wirklich die Atome sichtbar zu machen. Das war der erste Durchbruch. Joachim Frank war derjenige, der die Bildgebung bei Elektronenmikroskopen so entwickelt hat, dass man aus Überlagerung zweidimensionaler Bilder die dreidimensionale Struktur erkennen konnte.



Jacques Dubochet schließlich sorgte dafür, dass man die Biomoleküle auch in wässriger Lösung untersuchen konnte. Indem er das Wasser so schnell herunterkühlte, dass es nicht zu Kristallen gefriert, sondern in einer ungeordneten Struktur vorliegt, die von den Elektronenstrahlen besser durchdrungen werden kann. Das ermöglicht erst die Abbildung der eingefrorenen Moleküle.

Die Bilder zeigen den Schattenriss des gleichen Proteins, aber aus unterschiedlichen Richtungen. Der Computer kann daraus auf die dreidimensionale Originalform zurück schließen. IMAGO © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences - Bearbeitung: SWR/ Kristof Köhler

Lange Entwicklungsphase

Diese ganze Entwicklung zog sich über Jahrzehnte hin. Erst 2013 – also vor vier Jahren – wurde die Kryo-Elektronenmikroskopie zu einer Routinemethode.