Nikola Tesla und der Beginn des elektrischen Zeitalters

Nikola Tesla (1856 - 1943) ist nach Meinung vieler Experten ein unterbewerteter Visionär der Elektrotechnik. Seine Erfindungen bilden die Grundlage für das heutige Stromnetz, für Elektromotoren, Fernsteuerung, und das Radio.

Doch Tesla ist seiner Zeit oft weit voraus. Während er sich schon wieder Neuem zuwendet, profitieren andere finanziell von seinen technischen Erfindungen. Obwohl Tesla sozusagen "nebenbei" auch die Grundlagen der Leuchtstoffröhre, des Radars und der Mikrowellentechnologie schafft, ist er nicht geschäftstüchtig.

Am 7. Januar 1943 stirbt Nikola Tesla allein und verarmt in New York.

