Japanische Forscher haben ein nicht schmelzendes Speiseeis entwickelt, das selbst nach einer halben Stunde bei 30 Grad im Schatten noch in Form bleibt.

Zufalls-Experimente mit Erdbeeren

Das nicht schmelzende Speiseeis ist eine Zufallsentdeckung, entwickelt von japanischen Forschern, die eigentlich etwas ganz anderes wollten – und das aus einen sehr dramatischen Grund: Seit der Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 haben die Erdbeerproduzenten der Region große Probleme. Die Ernte ist oft nicht besonders gut, der Verkauf ist eingebrochen. So begann man, mit den Erdbeeren zu experimentieren.

Erdbeeren enthalten von Natur aus viele Polyphenole





In allen Pflanzen sind sogenannte "Polyphenole" enthalten, wasserlösliche Farbstoffe, die eine stark antioxidative Wirkung haben und damit gut für die menschliche Gesundheit sind. Erdbeeren haben besonders viel davon. Die Idee der japanischen Forscher war, aus der unverkäuflichen Ware die Polyphenole zu extrahieren, diese dann mit Sahne zu mischen und so ein neues Lebensmittel zu kreieren.

Polyphenole halten Eis in Form

Doch das Experiment ging schief: Heraus kam nämlich eine feste, puddingartige Milchmasse, mit der man nichts anzufangen wusste. Eigentlich das Ende der Geschichte

Doch die ging dann doch weiter, als Tomihisa Ota, Professor für Pharmazie an der Kanazawa-Universität, sich mit dem Fehlschlag nicht abfinden wollte und die zündende Idee hatte, die Polyphenole aus den Erdbeeren mit Speiseeis zusammen zu bringen – und am Ende hat er nun ein Eis entwickelt, das nicht schmilzt.

Der Grund: Speiseeis besteht aus Wasser, Zucker, Luft und Fett. Wenn man in die Eismasse vor dem Einfrieren Erdbeer-Polyphenole mischt, dann zwingen die Polyphenole das Fett dazu, sich wie ein Schutzfilm über Wasser und Luftblasen zu legen. Und Hitze schafft es dann wegen dieser Fettschicht nicht, die Blasen zu zerstören, das Eis bleibt in Form und tropft nicht.

Verkaufsschlager in Japan

Mit aufwändigen Experimenten konnte Tomihisa Ota nachweisen, dass sein nicht-schmelzendes Speiseeis selbst nach einer halben Stunde bei 30 Grad im Schatten noch in Form bleibt.

In Japan ist der Eisgenuss zum langsamen und damit stressfreien Lecken inzwischen ein Verkaufsschlager – und das in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Das Japan-Eis hat durch die Polyphenol-Zugabe eine etwas gelartige Konsistenz und fühlt sich zunächst ein wenig gummiartig an, denn die Zunge muss erst die schützende Polyphenol-Fettschicht durchdringen, um an den wahren Eisgenuss zum kommen.

Lieber fluffiges als festes Eis

Ob diese Zufallsentdeckung der Wissenschaft auch nach Deutschland kommt und hier einen Markt findet ist daher zweifelhaft. Denn wir sind vor allem die Kunst der italienischen Eismacher gewohnt. Da muss es direkt auf der Zunge schmelzen und alles muss schön fluffig sein – und damit kann die durch Zufall entwickelte nicht-schmelzende Eiscreme aus Japan dann doch irgendwie nicht mithalten.