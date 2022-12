28 Klein-Unternehmer und acht NGOs dürfen nun in New York legal Cannabis verkaufen. Das ungewöhnliche am Legalisierungsprogramm: Nur Unternehmer, die in der Vergangenheit wegen Marihuana-Besitzes verhaftet wurden oder sogar im Gefängnis saßen, bekommen momentan die Lizenzen. Eine Art späte Entschädigung.