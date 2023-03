Neues aus der Gotik-Forschung

Die Star-Architekten des Mittelalters



Alte Bauskizzen und Abrechnungen verraten: Die Baumeister des Mittelalters übten sich keineswegs in Demut und Bescheidenheit. Auch Laser-Scans großer Kathedralen geben noch manches Geheimnis preis. Gespräch mit dem Bauhistoriker Prof. Johann Josef Böker, KIT Karlsruhe

Sie widmen sich den Entwürfen, den Skizzen der mittelalterlichen Baumeister. Die sind doch schon lange bekannt – was gibt es da noch Neues zu entdecken?

Wir konnten in unserem Projekt über zehn Jahre hinweg alle mittelalterlichen Aufzeichnungen studieren. 80 % der Zeichnungen waren bekannt. 30 % waren sicher schon erforscht. Aber da wir den Gesamtbestand aller architektonischen Zeichnungen untersuchten, konnten wir sie die Skizzen der verschiedenen Bauhütten auch miteinander vergleichen. Daraus ergaben sich nochmal ganz neue Einblicke.

Bei diesem Vergleich haben Sie vor einigen Jahren etwas herausgefunden, was unter Kennern für großes Aufsehen gesorgt hat: Erwin von Steinbach, der maßgeblich am Straßburger Münster mitgewirkt hat, hat auch den Turm des Freiburger Münsters entworfen. Was ist daran so bedeutend? Was verrät das über das Dasein der Baumeister?

Bisher hatte man sich auf einzelne Bauten konzentriert. Man wusste über Erwin von Steinbach in Straßburg, aber dadurch dass wir die Zeichnungen und die Handschriften bis ins Detail minutiös vergleichen konnten, haben wir definitiv zeigen können, dass die Zeichnung für den Freiburger Münsterturm in Straßburg entstanden war. Denn diese Freiburger Zeichnung war auf einer ausradierten Straßburger Zeichnung gezeichnet worden.

Der Architekt des Freiburger Münsterturms wurde lange Zeit für eine Erfindung Goethes gehalten

Und was sagt das?

Über das ganze 20. Jahrhundert hinweg wurde ja bezweifelt, dass es Erwin von Steinbach wirklich gegeben hat. Man hielt ihn für eine Erfindung von Goethe, der ihn in seinem Artikel über das Straßburger Münster erwähnt – aber das hielt man für eine kunsthistorische Mythologisierung. Wir konnten zeigen, dass Erwin von Steinbach tatsächlich zu seiner Zeit ein sehr bekannter Architekt war, der bei großen Bauprojekten außerhalb von Straßburg herangezogen worden ist, dessen Reputation bis Paris und Orleans reichte. Wir konnten in den Handschriften auch zeigen, wie er mal nach Paris zurück ging, um dort die neuesten Pläne, die auf dem Markt waren, zu kopieren und nach Straßburg mitzubringen.

Wenn Sie sagen, er wurde lange für eine Erfindung von Goethe gehalten, also für eine Erfindung der Neuzeit, in der es schon einen Star- und Geniekult gab. Im Mittelalter – so hat man doch immer gedacht - gab es so etwas nicht. Die Baumeister galten als bescheidene Menschen, die sich in gottgefälliger Demut geübt haben. Ergeben Ihre Forschungen da ein anderes Bild?

Wir können wirklich sagen, dass ab 1300 die Ansätze des modernen Architektenberufs vorhanden sind und dass der moderne Architekt um 1400 an den gotischen Bauhütten entstand. Ulrich von Ensing z.B. ist auch so ein Stararchitekt, der gleichzeitig in Ulm, Esslingen, Straßburg und Mailand tätig war. Das sind die großen Namen, die herumgereist sind und von einer Baute zu anderen ihren Rat gegeben haben

Also die Norman Forsters des Mittelalter sozusagen?

Absolut.

Die durchschnittliche Verweildauer eines Architekten auf einer Bauhütte betrug 2 Wochen

Haben die auch entsprechend viel verdient?

Wir wissen sehr viel über die Honorarstruktur, durch die Baurechnungen. Das normale Gehalt eines Baumeisters betrug 10 Gulden. Ulrich von Ensingen hat 120 Gulden verdient. Davon konnten Sie sich in der Innenstadt ein Haus kaufen.

Welche offenen Fragen gibt es denn sonst noch in der Gotikforschung?

Wir wissen noch nicht sehr viel über die Wanderbewegungen der einzelnen Steinmetze. Über die großen Namen wissen wir recht viel. Da sind wir jetzt in einem neuen Projekt an meinem Institut dabei, die verschiedenen Abrechnungen der Münster-Bauhütten aufzuarbeiten. Wir machen das für Ulm. Da gibt es einen riesigen Bestand an wöchentlichen Abrechnungen. Der war sehr umfangreich, man hat das aber noch nie aufgearbeitet, um zu sehen: wer ist wann wo tätig?

Interessante ist: Normalerweise stellt man sich die Bauhütten immer mit 100 und 200 Personen vor. Tatsächlich bestand der Stammbetrieb von Steinmetzten nur aus 6-8 Personen. Und die durchschnittliche Verweildauer eines Architekten auf einer Bauhütte sind 2 Wochen. Sehr, sehr viele haben sich darauf spezialisiert diese Wandertätigkeit auszuüben, von Bauhütte zu Bauhütte zu gehen, sich dadurch das internationale Wissen sich anzueignen. Die Steinmetze wandern bis nach Troyes im Westen und Budapest im Osten. Sie erwerben dadurch ein enormes Wissen, dass sie in dem Augenblick, in dem sie eine Festanstellung bekommen können, zusammen mit den kopierten Plänen auf der Reise vorweisen können. So erlangen sie dementsprechend eine Position und das entsprechende Ansehen.

Während Sie alte Skizzen untersuchen, stoßen andere Forscher in den Kathedralen selbst auf neue Erkenntnisse, indem sie sie mit Lasern millimetergenau scannen und auf diese Weise 3-D Modelle erstellen. Der US-Amerikaner Andrew Tellan macht das zum Beispiel. Er hat mehrere Kathedralen, wie die Notre Dame mit Lasern gescannt. Was ergeben sich aus solchen Detailmessungen noch an grundlegend neuen Erkenntnissen?

Je genauer und je präzisier wir über die Einzelheiten Bescheid wissen, desto größer ist unsere Einsicht in die Bauten. Zum Beispiel in bezug auf die gotischen Streberpfeiler. Sie wurden immer dadurch erklärt, dass sie am Ende angebracht wurden, um das Bauwerk von außen her zu stützen. Durch die genaue Vermessung hat sich ergeben, dass schon während des Bauens Verformungen eingetreten sind. Aus diesen Verformungen kann man genau sagen, wie ein Gebäude statisch reagiert hat.

Ein hohes, technisches Wissen musste im Mittelalter vorhanden sein, denn sonst würden, laut Prof. Böker, die Kathedralen nicht mehr stehen

Bisher war vieles dabei Mutmaßung, aber in dem die Laser diese Verformungen genau erfassen, ist es möglich zu rekonstruieren, wie sich ein Bauwerk während des Baus „gesetzt“ hat. Daraus ergibt sich wieder, was für ein erstaunlich hohes, technisches Wissen vorhanden war, denn sonst würden diese Kathedralen heute nicht mehr stehen.

Sind die Anfänge der Gotik geklärt? Also warum kam sie um 1140, und warum um Paris herum?

Es waren einfach die besonderen Verhältnisse dort. Das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber es hängt auch damit zusammen, dass Paris im hohen Mittelalter eine Randprovinz war. Die großen architektonischen und gesellschaftlichen Entwicklungen passierten alle außerhalb der Île-de-France, in der Normandie oder in Südfrankreich. Das Gebiet um Paris war eigentlich bis 1120 / 1130 ein relativ bedeutungsloses, auch politisch unbedeutendes Gebiet. Es war ein Vakuum entstanden, das mit dem französischen Königtum in das Rampenlicht Europas gerückt war. Nun konnte man in dieser Region ganz konkret auf den Erfahrung der romanisch bauenden Provinzen aufbauen und hat dabei ganz neue Verfahren entwickeln können, und ein neues Verständnis vom statischen Funktionieren von Gebäuden gehabt. Innerhalb weniger Jahrzehnte explodierte dieses Wissen.

Stimmt es eigentlich, dass ein Teil dieses Wissens, wie man solche hohen Gebäude statisch vernünftig baut, auch die Kenntnis von Spitzbögen und Kreuzrippenbögen aus dem Orient kam, ist das inzwischen geklärt?

Wir wissen, dass in der islamischen Welt, im 13. Jahrhundert, ein technischer Hochstand erreicht war, der dem in Europa überlegen war. Innerhalb dieses 13. Jahrhunderts ändert sich dieses Verhältnis komplett. Durch die Kontakte mit dem Orient gab es von dort einen großen Einfluss. Gerade im Burgenbau, also ein anderer Bereich der Architektur, wurden sehr viel technische Details übernommen und hier in einer Synthese der abendländischen und orientalischen Baukunst etwas ganz neues geschaffen.

Also in den Meisterwerken der christlichen Baukunst steckt islamische Baukunst?

Absolut, ja.