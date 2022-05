Neue Lernmethoden in der Schule sollen selbstständiges Denken fördern

Aufgrund der Corona-Krise und dem Homeschooling nahm die endlose Debatte über das Für und Wider der allgemeinen Schulpflicht wieder an Fahrt auf. Philosoph Philip Kovce hält den Zwang zum Schulbesuch für wenig sinnvoll. In seinem Aula-Vortrag erläutert er die Gründe. | Hinweis: Aufgrund eines technischen Problems fehlte in einer ersten Version der Ton in dieser Sendung. Der Fehler ist nun behoben. Wir bitten um Entschuldigung. mehr...