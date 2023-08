Woher stammen unsere Vorfahren? – Neue Fossilienfunde und was sie bedeuten

"Die Geschichte der Menschheit muss umgeschrieben werden!" Solche Schlagzeilen schaffen es regelmäßig in die Medien, auch wenn sie wissenschaftlich haltlos sind. Zwar gab es in den vergangenen Jahren so viele neue Funde von Frühmenschenfossilien wie nie zuvor, aber sie werfen das Bild aus der Frühzeit des Menschen nicht um, sondern vervollständigen es lediglich. Allerdings ist die Evolution des Menschen nicht mehr übersichtlich. Es war keine lineare Entwicklung hin zum Homo sapiens, sondern "wilde Biologie". Wichtige Fossilien werden außerdem nicht mehr nur in Afrika gefunden, sondern auch in Asien und sogar in Europa.

Produktion 2018

Manuskript zur Sendung