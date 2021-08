Ende der 1970er schwappt eine Welle aggressiver Musik aus den USA und Großbritannien nach Deutschland. In Deutschland wird daraus eine quirlig bunte Subkultur, die "Neue Deutsche Welle". Wichtigstes Merkmal: die Protesttexte werden auf deutsch gesungen, gerappt oder gebrüllt.

Deutsche Jugendliche und auch Bands infizieren sich Ende der 70er Jahre am Punk und New Wave englischer Bands. Die tragen zerrissene Jeans, Nietenstiefel und Stachelfrisuren, die wenigsten beherrschen wirklich ein Instrument. Begleitet von zwei bis drei Akkorden und oft nicht mehr Gitarrensaiten brüllen die Bands gegen die Missstände ihrer Generation an. Denn Großbritannien steckt in einer tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise. In Nordirland herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Fünf Millionen Menschen leben an oder unter der Armutsgrenze. In allen größeren Städten wuchern Slums.

Jugendbanden zerschmettern Fensterscheiben und räumen Lebensmittelgeschäfte aus. Gleichzeitig verliert das britische Pfund knapp 60 Prozent seines Wertes, und die Arbeitslosenzahlen steigen ins Unermessliche. In Deutschland ist die Situation nicht ganz so dramatisch, aber auch angespannt.

Die Band "Fehlfarben" - eine der Musikgruppen aus den Kindertagen der "Neuen Deutschen Welle". picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Unsicherheit, Wut und Resignation machen sich auch unter den deutschen Jugendlichen breit. Der Terror der RAF versetzt in Angst. Die Regierung lässt trotz massiver Proteste immer neue Atomkraftwerke bauen. Die "No-Future"-Parolen der englischen Punks drücken dieses Lebensgefühl aus.

Provozierende deutsche Texte

Bisher haben nur wenige außerhalb der Schlager- und Liedermacherszene erfolgreich mit der deutschen Sprache experimentiert: Die Politrocker "Ton, Steine, Scherben" zum Beispiel, die Gruppe "Kraftwerk" oder Udo Lindenberg. Das wird nun schlagartig anders.

Die "Neue Deutsche Welle" hat ihre Wurzeln in der Punkbewegung, die sich Ende der 70er Jahre auch in Deutschland verbreitete. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Auch wer deutsch singt, kann provozieren, fortschrittlich und rebellisch sein. Die Texte sind kurz, schlagzeilenhaft. Sie prangern Spießbürgerlichkeit an, Kriegstreiberei, Konsum und Kommerz. Man trägt Bierflaschen, Sicherheitsnadeln, Rasierklingen oder lebendige Ratten zu Lederjacken und farbverschmierten Fetzenjeans.

Die Wände in den angesagten deutschen Underground-Clubs sind mit Konzertplakaten, Aufklebern und Graffiti gepflastert. Es ist eng und heiß. Getanzt wird wilder Pogo. Die rotzige Musik ist das Gegenprogramm zu Bombast-Rock und Mainstream-Popuftritt. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" hält sie für "unoriginellen, dilettantischen Lärm" und "zügellose Primitivmusik".

New Wave wird zu Neuer deutscher Welle

Im Oktober 1979 schreibt der Journalist Alfred Hilsberg in der angesagten Musikzeitschrift "Sounds" über die junge wilde Musik in Deutschland. Analog zum englischen New Wave, nennt er sie Neue Welle. Neue Deutsche Welle. Und gibt der Bewegung damit unfreiwillig den Namen, mit dem sie Geschichte macht.

Die "Neue Deutsche Welle" - kurz NDW - beginnt als quirlig bunte Subkultur-Bewegung jenseits großer Musikverlage und Auflagezahlen.

Dank der "Neuen Deutschen Welle" gilt es heute als selbstverständlich, dass Popmusik auch auf deutsch gesungen wird. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Musikalische Experimente dank bezahlbarer Hardware

Einzelne deutsche Bands wie Fehlfarben, DAF, Foyer des Arts, Palais Schaumburg, Spliff, Ideal oder die Neonbabies beginnen mit musikalischen Experimenten. Selbstironie, Witz und Parodie werden wichtige Stilmittel. Aber auch avantgardistische Düsterheit, Coolness und bewusste Übertreibung.

Bisher waren technische Geräte wie Sequenzer, Drumcomputer und Synthesizer unerschwinglich. Nun kommen bezahlbare Modelle auf den Markt. In Düsseldorf beginnt die Band "Der Plan" ihre Karriere im Übungskeller. Sie schneiden Jam-Sessions auf einem Kassetten-Diktiergerät mit und machen später daraus erste Schallplatten.

Die Neue Deutsche Welle wird weichgespült

Als Hubert Kah und James Herter 1982 gemeinsam den "Sternenhimmel" schreiben, ist die einstige Untergrundbewegung "Neue Deutsche Welle" bereits radiotauglich geworden. Die Songs erreichen die Massen. Und Hubert Kah wird innerhalb kürzester Zeit so berühmt, dass er zur ZDF Hitparade bei Dieter Thomas Heck eingeladen wird. Dort tritt er auf - im Nachthemd - ein Schock für das deutsche Fernsehpublikum.

Das Ende der schnellen Welle

Mitte der 80er Jahre flaut die Neue Deutsche Welle ab. Viele Künstler und Anhänger der Anfangszeit finden die Musikrichtung jetzt zu kommerziell, zu trivial. Musikerinnen wie Nena sehen ihre Wurzeln nicht im Punk oder Avantgarde-Bereich und wehren sich darum gegen das Etikett. Für andere werden neue Impulse aus England wieder wichtiger.

Gegen Mitte der 80er Jahre verliert die "Neue Deutsche Welle" ihren Reiz für die Musikszene und die Hörer. Kritiker halten die Musikrichtung für zu kommerziell. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

So schnell wie sie begonnen hat, ist die NDW wieder vorbei. Ihren endgültigen Niedergang besiegelt schließlich der Profitgier der Musikindustrie, die sich anfangs nicht um die neue Musikströmung geschert hat. Der Musik-Journalist Burghard Rausch hat 2015 einen umfassenden Querschnitt durch die Songs der Neuen Deutschen Welle herausgebracht. Die witzigen, skurrilen und experimentellen Songs der Anfangszeit kennt man heute kaum noch. Übrig geblieben sind in der Erinnerung der Menschen hauptsächlich nervige Blödelhits.

Doch Kommerz hin – Revolte her. Das Erbe der Neuen Deutschen Welle ist heute noch spürbar. Egal ob Hiphop, Rock oder Pop, Helene Fischer, Grönemeyer, Lindenberg oder die Fantastischen Vier – es darf deutsch gesungen werden. Selbstbewusst und selbstverständlich.

SWR 2016

Manuskript zur Sendung