Neuausrichtung der Agrarpolitik: So stellen konventionelle Betriebe um

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will noch in diesem Jahr eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung einführen, wie sie auch im Koalitionsvertrag geplant ist. 83 Millionen Menschen in Deutschland sollten im Geschäft bewusst entscheiden können, aus welcher Haltung sie Fleisch von Tieren kaufen wollten, so Özdemir in SWR2. Dafür gebe es auch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung.