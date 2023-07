Seit gestern tagt der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) in Jamaika. Bis Ende Juli soll die UN-Behörde ein Regelwerk erstellen, das den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee reguliert. Obwohl das bisher unberührte Ökosystem kaum verstanden ist, stehen die ersten Unternehmen in den Startlöchern.