Ob Wecker, Rauchmelder oder Wetterstation: Spionagegeräte, die heimlich Ton und Bewegtbilder aufnehmen und an anonyme Empfänger senden, sind in Deutschland verboten. Doch Gesetzeslücken und die Fülle an Geräten lassen die Behörden mit der Überprüfung kaum hinterherkommen. mehr...