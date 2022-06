Sina Kürtz und Niklas Kolorz sind dieses Mal gemeinsam am Start.

Diese Woche in Fakt ab!:

- Astronauten tragen im All Windeln

- Wenn wir alle aufhören, Online-Pornos zu schauen, können wir den Klimawandel verlangsamen

- Vögel im Wald zwitschern immer eintöniger

- Pablo Escobar hat in Kolumbien eine Nilpferdplage ausgelöst - und sie ist kaum zu bewältigen



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Schreibt uns auf faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Charlotte Grieser, Christoph König und Chris Eckardt mehr...