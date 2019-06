Von wegen Mozart-Effekt Musik macht nicht per se schlau

Schellenberg wollte herausfinden, wie häufig Musikforscher diesen logischen Fehlschluss ziehen und von einer Korrelation auf eine Kausalität schließen. Sein Team fand in den letzten achtzehn Jahren 144 Studien von Psychologen und Neurowissenschaftlern, die eine solche Korrelation zwischen Musikunterricht und einer außermusikalischen Fähigkeit herstellten. In der Mehrheit der Arbeiten wurde in der Überschrift oder in der Zusammenfassung behauptet, der Musikunterricht sei die Ursache für die verbesserten Fähigkeiten.