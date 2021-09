Kleinstadt gegen Weltmacht: Sizilien bekämpft das US-Militär

Die U.S. Navy betreibt ein ebenso brandneues wie weltweites Satellitenkommunikationssystem: das "Mobile User Objective System" - kurz MUOS. Es verbindet die Kommandozentralen der US-Streitkräfte drahtlos mit 18.000 militärischen Rechnern weltweit.

Das Satellitenkommunikationssystem MUOS verbindet die Kommandozentralen der US-Streitkräfte weltweit mit militärischen Rechnern. SWR (Pressestelle) - Airbus Defence and Space

So wollen Strategen u. a. die Lenkung und Kontrolle von Drohnen verbessern.

Zwei der Bodenstationen liegen in den USA, eine dritte in Australien, die vierte bei Niscemi auf Sizilien. Doch in dem Kleinstädtchen hat sich die Bewegung "NO MUOS" gegründet, die gegen die neue Kommunikationsanlage Sturm läuft. Ihre elektromagnetische Strahlung soll u. a. Krebs verursachen. Inzwischen ist NO MUOS zu einer echten Friedensbewegung gewachsen.

