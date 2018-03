Nicht nur gut fürs Osternest Warum Moos die Luft reinigt

Von Gábor Paál

Moose sind nicht nur für Osternester gut. Vor Jahrmillionen eroberten Moose als erste Pflanzen das Festland. Heute sollen sie die Luftverschmutzung in Städten reduzieren. Beides hängt miteinander zusammen.

Moos hat viele schöne Seiten. Es ist so angenehm weich, wenn man drüber läuft. Und es hilft, die Luft zu reinigen – wie die Mooswand, die seit einem Jahr am Stuttgarter Neckartor den Feinstaub filtern soll.

Moos ist nicht sehr anspruchsvoll, es wächst an Bäumen und Betonwänden, es gibt Moos in den Tropen und selbst in der unwirtlichen Antarktis, wo sonst fast nichts wächst. Das ist eines der Phänomene, die den Moosforscher Ralf Reski beschäftigen: Zusammen mit südkoreanischen Forschern untersucht der Freiburger Biologe, wie Moose im Gegensatz zu fast allen anderen Pflanzen die antarktische Kälte und Dunkelheit überleben.

In seinem Labor an der Uni Freiburg lässt Reski jede Menge Moos wachsen - vor allem Physcomitrella patens, das "Kleine Blasenmützenmoos", an dem - und dessen Genen - er alles mögliche erforscht. Vor allem beschäftigen ihn Fragen der Evolution.

Die ersten Eroberer des Festlands

Moosartige Pflanzen waren die ersten Gewächse, die vor 450 Millionen Jahren das Land eroberten. Vorher waren die Kontinente wüst und leer. Nackter Fels, keine Bäume, keine Gräser. "Nicht mal eine Erdkrume gab es - die entstand ja erst später aus verrotteten Pflanzen", so Reski. Mit den Moosen wurden die Kontinente grün. Großflächig überzogen sie nun das felsige Festland.

"Genau genommen gab es damals nur einen Kontinent - den Superkontinent Pangäa", erklärt Reski. Die Moose seien letztlich aus Süßwasseralgen hervorgegangen, die an Land gespült wurden. "Die größte Herausforderung war der Schutz vor Austrocknung".

Algen leben im Wasser - dort können sie nicht austrocknen. Pflanzen, die das Land erobern wollen, müssen ihre Oberfläche so verändern, dass das Wasser nicht einfach austritt. Einer der entscheidenden Schritt in der Evolution war deshalb die Ausbildung einer wachsartigen Schicht – der sogenannten Cuticula. Reski und seine Kollegen haben kürzlich den molekularbiologischen Mechanismus entdeckt, der diesen Übergang von Wasser- zu Landpflanzen ermöglichte.

Gärtner mögen Moos im Garten meist nicht

Moose haben die Welt verändert

Als mit den Moosen das Festland besiedelt hatten, veränderte sich einiges. Die neuen Landpflanzen speicherten CO 2 und setzten Sauerstoff frei. Der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre stieg. Das war auch die Voraussetzung dafür, dass bald auch Tiere das Festland für sich entdeckten. Denn nun gab es ja mit den Pflanzen dort auch etwas zu fressen. Die Moose haben das Festland somit auch für Wirbeltiere erst bewohnbar gemacht - ohne Moos nix Mensch!

Und die Moose sorgten zudem für klare Luft. Sie hielten Sand und Staub fest, der über dem zuvor nackten Festland herumflog. So gibt es eine direkte Verbindung zwischen der Evolution der Moose und ihrer Verwendung heute bei der Luftreinhaltung in Städten. Denn gerade weil es in der Urzeit der Erde keinen Boden gab, mussten Moose sich weitgehend aus der Luft ernähren - und tun es bis heute. Sie sind somit Meister darin, Nährstoffe aus der Luft zu binden - aber auch andere Stoffe. Schwermetalle etwa - auch das hat Ralf Reski untersucht.

Moos gegen Feinstaub?

Vor einem Jahr nun hat die Stadt Stuttgart ihre berühmte große Mooswand am Neckartor angebracht, einer der schadstoffbelastetsten Straßenkreuzungen Deutschlands. Wird die Luft dadurch wirklich besser? Die vorläufige Bilanz fällt gemischt aus. Schon optisch war das Moos schon nach wenigen Monaten ausgetrocknet und mehr braun als grün. Ende 2017 war ein Drittel der Pflanzen abgestorben und musste durch neue ersetzt werden. Endgültige Zahlen, ob die Schadstoffbelastung gesunken ist, werden aber erst für Juni erwartet.

Die Stuttgarter Mooswand - trocken, aber nicht tot.