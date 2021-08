Von Achim Nuhr

Gegen steigende Meeresspiegel immer höhere Deiche zu bauen, wird allein nicht reichen: In Jakarta stoßen riesige Flutschutzmauern schon jetzt an physikalische Grenzen. Deshalb werden in Hamburg neue Häuser auf flutsichere Sockel gestellt, in Rostock könnte der geliebte Hafen meterhoch eingedämmt werden. In Rotterdam stehen bereits "lebende" Deiche mit integrierten Kaufhäusern. An Küsten, Häfen und in riesigen Laboren erforschen Wissenschaftler*innen, wie sich Wellenformen und Gezeiten ändern, Küstenstädte auch in Zukunft bewohnbar bleiben können.