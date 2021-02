Schulen und Corona — Die Bundesländer entscheiden künftig selbst über Öffnungen

Auf dem Treffen der Bundesregierung und der Länderchefs am 11.2.2021 wurde beschlossen, dass die Länder selbst entscheiden, wann unter welchen Bedingungen Schulen und Kitas öffnen dürfen.

In Baden-Württemberg öffnen Schulen und Kitas nach den Faschingsferien ab 22. Februar schrittweise wieder.

In Rheinland-Pfalz werden ab dem 22. Februar die Klassen 1 bis 4 an den Grundschulen wieder in Präsenz unterrichtet — um Mindestabstände einhalten zu können teilweise auch im Wechsel.

Stand: 22.2.2021