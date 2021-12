Mit Mentoring zum Schulerfolg – Mehr Chancen für benachteiligte Jugendliche

Von Britta Mersch

Die Bildungschancen von Jugendlichen hängen in Deutschland stark von der sozialen Herkunft ab. Einer Studie zufolge studieren nur 27 von 100 Kinder aus Arbeiterfamilien - bei Kindern aus Akademikerhaushalten sind es 79. Persönliche Mentorinnen oder Mentoren sollen Kindern aus sogenannten bildungsfernen Schichten helfen, ihre Ziele zu erreichen. Die Angebote reichen von Hausaufgabenhilfe bis zu Ausflügen in den Zoo oder ins Museum. Jungen Erwachsenen helfen Mentoring-Programme beim Start in Beruf oder Studium. Gelingt so Bildungsgerechtigkeit besser?