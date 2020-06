Innerhalb von zehn Jahren haben Depressionen in Baden-Württemberg um fast 52 Prozent zugenommen. Wie die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) am Montag mitteilte, hätten Ärzte 2018 bei rund 31.000 der KKH-Versicherten im Land eine depressive Episode diagnostiziert. 2008 seien es über 20.000 gewesen. Inzwischen sei jeder siebte Versicherte an einer Depression erkrankt. Damit liegt Baden-Württemberg den Angaben zufolge deutlich über dem Bundesschnitt, der um knapp 40 Prozent angestiegen ist. Noch kritischer sei die Lage lediglich in Sachsen-Anhalt (plus 66 Prozent) und Brandenburg (61 Prozent). Frauen seien doppelt so häufig betroffen wie Männer. mehr...