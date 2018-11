Medizin der Zukunft Mit dem Nanoroboter durch den Augapfel

Einem Forscherteam ist es gelungen, einen winzigen Nanoroboter zu bauen, der durch den Glaskörper des Auges dringen kann. So werden eines Tages minimal-invasive Eingriffe möglich.

Professor Peer Fischer vom Max Planck Institut für intelligente Systeme in Stuttgart ist Teil des Forschungsteams. Herr Fischer, wie sieht Ihr Miniroboter denn aus?

Den muss man sich vorstellen wie eine sehr sehr kleine Korkenzieher-Schraube. Der propellerschraubenförmige Bohrer besteht aus verschiedenen Materialien und ist nur ein paar hundert Nanometer groß.

Ist dieser Bohrkopf das Besondere an der neuen Entwicklung?

Das Besondere ist weniger, dass man einen Bohrer herstellen kann, obwohl wir diese Methode auch in unserem Labor mit entwickelt haben. Das Besondere ist aber, wie man den Bohrer so hinbekommt, dass er sich durch biologisches Gewebe bewegen kann. Das war die größte Herausforderung.

Hier wird daran geforscht, wie der neue Nanopropeller verletzungsfrei in die Netzhaut gelangen kann.

Wie haben Sie das geschafft?

Man muss sich biologisches Gewebe vorstellen wie engmaschige Makromoleküle, die alle ein Netzwerk bilden. Und die verhindern eigentlich den Transport von Partikeln oder größeren Objekten. Also haben wir erst mal den Bohrer so klein gemacht, dass er sozusagen zwischen diesen Makromolekülen hindurchschlüpfen kann. Damit das klappt, mussten wir ihn auch beschichten, damit er nicht an den Makromolekülen hängen bleibt. Der Bohrer hat also im Grunde genommen eine Schutzbeschichtung.

Diese Schutzbeschichtung haben Sie sich von der Natur abgeguckt?

Ja, es gibt Pflanzen, die zum Beispiel Insekten fangen und auffressen. Damit sie die Insekten fangen können, haben sie einen Kelch, der ist beschichtet mit einer ganz feinen Schicht von teflonartigen Molekülen, an der nichts haften kann. Deshalb haben wir auch diese Art von Molekülen verwandt und daraus einen Flüssigkeitsfilm hergestellt, den wir über die Nanopropeller gezogen haben. So kann jeder Nanopropeller gut durch das Gewebe hindurchgleiten.

Fleischfressende Pflanzen besitzen in ihrem Kelch eine ganz feine Schicht von teflonartigen Molekülen, an denen nichts haften kann. Diese Art von Molekülen wurde für den Nanopropeller benutzt, damit er leichter durch Gewebe gleiten kann.

Der neue Nanoroboter kann auch in den Glaskörper des menschlichen Auges eindringen. Was wird er da eines Tages machen können?

Bisher haben wir die Versuche mit den Nanopropellern nur an Schweineaugen durchgeführt. Aber das ist natürlich die Vorstufe zum menschlichen Auge. Das Forschungsziel ist , dass wir die Nanopropeller an die Netzhaut zu bringen. Mit ihnen würden wir zum Beispiel gerne medizinische Wirkstoffe transportieren. Idealerweise würden wir auch in die Netzhaut eindringen.

Video: Entwicklung des Nanoroboters (in engl. Sprache)



(Quelle: Max Planck Institut für intelligente Systeme in Stuttgart)

Solche Nano-Fähren gibt es ja bereits. Was bedeutet denn jetzt Ihre Studie für dieses ganze Forschungsfeld?

Ich glaube, da muss man tatsächlich unterscheiden. Solche von außen aktiv gesteuerten Strukturen gibt es tatsächlich noch nicht. Alles was es bisher gibt, sind kleine Strukturen, wo ein Material verkapselt wird, das sich meist passiv durch den Blutstrom oder andere Flüssigkeitsströme im Körper bewegt. Das Neue ist, dass wir das aktiv steuern und bewegen können und das Ganze auch kontrolliert machen.

Nanoroboter im Netzhautgewebe

Wie funktioniert diese kontrollierte Bewegung von außen?

Wir haben bei der Herstellung ein Aufdampfverfahren entwickelt, in dem wir dann verschiedenste Materialien verwenden können. Wir können also diesen Nanopropeller auch mit Materialien bestücken, die uns nützlich sind. Zum Beispiel können wir auch ein bisschen Eisen mit einbauen - dann ist er magnetisch. Und so können wir dann von außen durch das Anlegen von rotierenden Magnetfeldern diesen Bohrer kontaktfrei zum Rotieren bringen und damit kann er sich dann im Auge fortbewegen.

Das heißt der Bohrer mit dem Medikament an Bord wird mit Hilfe eines Magneten zur Netzhaut gesteuert?

So wird die Methode umgesetzt. Wobei das nicht ein Magnet ist, sondern eher Magnetfelder, die man mit Spulen generiert. Deren Ausrichtung und Stärke im Raum kann frei gesteuert werden. So können wir diesen Schwarm von sehr vielen tausenden Propellern auch wirklich steuern.

Wie lange wird es noch dauern, bis klinische Studien folgen können?