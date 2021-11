„Alles was tief ist, liebt die Maske“, sagte lange vor Corona der Philosoph Friedrich Nietzsche.

Michael Reitz, Nachdenker aus dem hochphilosophischen Köln, interpretierte dies auf seine Art: Die Maske des einsamen Daheim-Grüblers abzunehmen, Wissen nicht zu horten, sondern es unter die Leute zu bringen. Resultat: zahlreiche schmackhaft-knusprige Sendungen zu den Geisteswissenschaften, sowie zu Literatur und Geschichte.

In seiner Freizeit sägt Reitz gerne die Stützpfeiler von Elfenbeintürmen an, ist begeisterter Bogenschütze, liebt die Nordseeinseln und Wandern in der Eifel. Vor Stadionbesuchen beim 1.FC Köln lässt er sich immer ein ärztliches Attest über seine Neigung zu plötzlichen Anfällen von Tobsucht und tiefer Verzweiflung ausstellen, um so dem Polizeigewahrsam zu entgehen.