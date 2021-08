per Mail teilen

Vor 500 Jahren fiel die Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlán und wurde durch die Armee der Spanier um Hernán Cortés erobert. Mexikos Präsident López Obrador hat von Spanien eine Entschuldigung für die Eroberung verlangt — diese Geste ist jedoch in Mexiko umstritten. Einmal, weil am Fall des Azteken-Reiches viele indigene Völker beteiligt waren, außerdem stehe diese Forderung eben den indigenen Völkern selbst zu und nicht der Regierung, sagen Kritiker*innen.

Der Mythos der „Conquista“

Der 13. August 1521 markierte das Ende des Azteken-Reiches, das über 100 Jahre im heutigen Zentrum von Mexiko herrschte. Bis zu sechs Millionen Menschen lebten darin. Lange war von der „Conquista“, der Eroberung, die Rede. Doch der Begriff wird unter Historiker*innen in Mexiko zunehmend in Frage gestellt.

Lange Zeit galt der Spanier Hernán Cortés als siegreicher Schlachtherr, dem es gelang die Aztekenhauptstadt mit nur wenigen Soldaten einzunehmen. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / United Archives/TopFoto | 91050/United_Archives/TopFoto

Der Spanier Hernán Cortés hatte nur wenige hundert Soldaten bei sich, als er gegen die Hauptstadt der Azteken zog — ohne fremde Unterstützung wäre Cortés nie so weit gekommen, erklärt Historiker Federico Navarrete von der Nationalen Unabhängigen Universität von Mexiko: „Die Armee, die Mexico-Tenochtitlan eroberte, bestand zu 99 Prozent aus indigenen Kriegern und einem Prozent aus Spaniern. Es war also eine Rebellion der von den Azteken Mexicas unterworfenen Völker, ein Krieg der Völker Mesoamerikas gegen die Azteken.“

Indigene Verbündete mit eigener Agenda

Kriegerische Auseinandersetzungen und Bündnisschlüsse, die sich bis 1545 hinzogen, führten zu den Gebietszusammenschlüssen, die hinterher großenteils das Vizekönigreich Neuspanien ausmachten. Und noch immer waren es vor allem Indigene, die kämpften: „Die Kolonialherrschaft beginnt zwar mit der Eroberung, war aber nicht zwangsläufig das einzige mögliche Ergebnis“, erklärt Navarrete. Die indigenen Eroberer von Mexico-Tenochtitlan hätten sicherlich gedacht, dass sie eine wichtige Rolle in dem neuen Herrschaftsgefüge spielen und nicht aus rassistischen Gründen ins Abseits geraten würden.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat 2019 vom spanischen König eine Entschuldigung für die bei der Eroberung geschehenen Ungerechtigkeiten gefordert. Auch die eigene Regierung müsse um Verzeihung bitten. Einer Umfrage zufolge halten jedoch mehr als die Hälfte der Mexikaner*innen, eine Entschuldigung Spaniens für unnötig.

Entschuldigungsforderung in der indigenen Community umstritten

Der Historiker Navarrete hält die Reaktion von Spanien, sich nicht einmal auf eine Diskussion einzulassen, für arrogant. Doch die Frage sei komplexer: „Für viele indigene Intellektuelle steht es der Regierung nicht an, eine Entschuldigung im Namen der indigenen Bevölkerung zu fordern, das ist Sache der indigenen Völker.“ Für sie sei es wichtiger, dass die mexikanische Regierung sie um Verzeihung bittet für das, was sie ihnen in den letzten 200 Jahren seit der Unabhängigkeit angetan haben, als dass sich die spanische Regierung für die 300 vorhergegangenen Jahre entschuldige.

Eine Frau nimmt während der Fünfhundertjahrfeier des Falls von Tenochtitlán eine traditionelle Zeremonie vor. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Jair Cabrera Torres

Im Rahmen der Fünfhundertjahrfeier in Mexiko-Stadt — dort, wo sich auch die Azteken-Hauptstadt Tenochtitlán befand — werden 2021 tausende traditionelle Tänzer*innen tagelang auf dem Zócalo, einem zentralen Platz, ihre Riten zeigen.

Für Vertreter*innen der indigenen Völker bedeutet der Fall von Tenochtitlán den Beginn des Widerstandes. Aber, wie eine vorspanische Prophezeihung in der Indigenen-Sprache Nahuatl sagt: „Solange die Welt existiert, werden Ruhm und Glanz von Mexiko-Tenochtitlán nie untergehen.“